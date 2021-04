Due innesti per tornare a correre, la Melfa’s ufficializza Fabio Gazzillo e Marko Milekic

Gela. La Melfa’s Gela Basket torna sul mercato con l’obiettivo di riprendere la corsa in campionato. Sono ufficiali gli acquisti di Fabio Gazzillo e Marko Milekic. Il primo è un’ala classe ‘99 di 1,97. Cresciuto cestisticamente nelle fila della Stella Azzurra dove ha completato tutto il percorso giovanile, ha iniziato la sua carriera senior in C Gold a Cedri, la stagione successiva in Sardegna a Calasetta e nell’estate 2020 a Cassino in serie B. Dopo un buon inizio di stagione, causa infortunio resta lontano dai campi per qualche mese e adesso arriva a Gela con la voglia di rilanciarsi dare una mano in questo finale di stagione.

Marko Milekic, croato di 28 anni, è cresciuto nelle giovanili del KK Zagabria, con le quali ha disputato il Torneo Città di Roma nella stagione 2011/2012, nell’anno successivo ha debuttato in prima squadra in Serie A croata, dove è rimasto fino al termine della stagione 2014/2015. L’anno successivo è rimasto sempre in Serie A croata, giocando con il KK Skrljevo. Nella stagione 2019/2020 il primo contatto con l’Italia, con Valdiceppo, in Serie C Gold marchigiana, dove segna una media di 15.9 punti a partita.