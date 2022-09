Due seminari dedicati ai giornalisti sulla mostra di Ulisse

“Si tratta, indubbiamente, di due appuntamenti culturali e formativi di altissimo livello, che ben si inseriscono nel calendario di iniziative finalizzate alla promozione dell’evento della mostra sul Mito di Ulisse. Stiamo lavorando, com’è noto, per una prosecuzione dell’evento, ma anche successivamente, quando la mostra chiuderà i battenti, non sarà la fine ma l’inizio di un nuovo percorso. Il relitto della nave ormai è tornato a casa, rimarrà a Gela, avrà una collocazione definitiva e sarà di certo uno dei perni attorno al quale ruoterà il grande lavoro che, come amministrazione, stiamo portando avanti per creare un bacino turistico in città. Non un turismo mordi e fuggi, ma con basi solide. Complimenti, dunque, a chi ha organizzato i due seminari, che, ne sono certo, sapranno richiamare numerosi giornalisti ed esperti” ha dichiarato il Primo Cittadino.