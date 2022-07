Uffici Cassa edile in città, Giudice: “Si faccia presto e non si perda questa occasione”

Gela. La Cassa edile ha deciso di decentrare uffici e servizi, destinati alle imprese e agli operatori del settore. E’ stata individuata Gela per ospitare gli uffici dell’ente, che allo stesso tempo ha scelto di fare base anche a Mussomeli. Il consigliere comunale Paola Giudice spiega che c’è la necessità di non perdere l’occasione, individuando subito una sede. “La città soffre di una carenza di servizi ma la stessa città ha l’opportunità, definirei storica, di ospitare in modo strutturale lo sportello della Cassa edile, ente che offre servizi ai lavoratori e alle imprese del settore. Parliamo di migliaia di lavoratori e centinaia di imprese che potrebbero accedere con facilità, di persona e a costo zero, presso lo sportello da avviare in città. Il comitato di gestione dell’ente – spiega Giudice – ha deliberato di decentrare i servizi a Mussomeli e Gela, così da rispondere a una domanda che tanti operatori pongono da più di quaranta anni e credo che il Comune, in questo caso l’amministrazione, debba cogliere celermente questa importante novità individuando due stanze da destinare alla sede locale”.