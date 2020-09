Uffici, cimiteri e auto di servizio, parte sanificazione di tutte le strutture comunali

Gela. Per tentare di bloccare sul nascere una possibile espansione del contagio da Covid si passa alla sanificazione d’urgenza di tutte le strutture comunali, compresi i due cimiteri. L’ordinanza è stata firmata dal vicesindaco Terenziano Di Stefano, delegato dall’avvocato Lucio Greco. Saranno gli operatori specializzati della Licata Clean Service ad occuparsene. Sono già intervenuti al comando di via Ossidiana per le prime attività successive al contagio dell’agente poi trasferito al “Sant’Elia” di Caltanissetta. Nell’ordinanza si parla di “efficienza” dimostrata dall’azienda. Verrà usato il perossido di idrogeno, tecnologia che viene considerata molto più efficace sulle superfici, per una sanificazione completa. L’intervento toccherà tutti gli stabili comunali, Palazzo di Città, gli uffici di viale Mediterraneo, via Marsala, via Ossidiana, il comando di polizia municipale, la struttura di via Listz, la biblioteca comunale e i cimiteri.