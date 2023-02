Uffici lavori pubblici in affanno, Morselli solleva la questione: “Servono fondi e personale”

Gela. “Lacrime e sangue”, la crisi finanziaria che sta attraversando il Comune in ogni settore mette ancora di più a repentaglio attività che necessitano di fondi. Nelle ultime settimane, tra gli uffici dei lavori pubblici l’emergenza è conclamata. Gli stanziamenti scarseggiano sempre di più e l’organico è ridotto all’osso. Uno stato di fatto che sta facendo salire la preoccupazione, anche della parte politica. Non è da escludere che l’assessore Romina Morselli possa porre la questione, ufficialmente, facendola finire sul tavolo della giunta. Non si riescono a programmare neanche le attività di base. “Al momento, non c’è neppure il funzionario per le manutenzioni scolastiche – dice l’assessore Morselli – abbiamo solo quello per la rete viaria. Il dirigente deve occuparsi di molti altri settori e dei progetti. L’altro funzionario che in questo periodo aveva un ruolo importante è stato collocato nell’unità speciale del Pnrr. La situazione è veramente preoccupante. Mi spiace che la città debba trovarsi in condizioni simili ma senza fondi e senza personale tutto diventa molto complesso”. Morselli ha già informato il sindaco, ma con i riaccertamenti in corso e senza strumenti finanziari arrivare a soluzioni non è per nulla scontato. L’assessore deve fronteggiare uno stato permanente di emergenza: dai cantieri dei sottoservizi non sempre conclusi a regola d’arte (ha già comunicato che potrebbe informare la prefettura) fino ai danni della rete idrica (nuove rotture si sono verificate nelle scorse ore), passando dalle manutenzioni nei quartieri e nelle scuole. “Servono fondi anche per gli accordi quadro – aggiunge – altrimenti sarà inutile. Un settore senza personale non può sostenere attività che dovrebbero essere quotidiane e capillari. E’ giusto e legittimo che si potenzi la struttura per i programmi di finanziamento ma non si devono limitare gli altri settori. Nessuna polemica, ma serve una gestione che garantisca tutti i settori”. Le condizioni generali nei quartieri non sono soddisfacenti e anche scuole e strutture comunali necessitano di interventi.