Uffici postali a rischio, “operatori minacciati e insultati”: Ugl scrive al prefetto

Gela. Troppe tensioni, che sfociano spesso in insulti ai loro danni. Gli operatori degli uffici postali della provincia, secondo i rappresentanti sindacali dell’Ugl, lavorano in condizioni di non sicurezza. Si trovano a dover far applicare tutte le misure anti-Covid, subendo spesso la reazione scomposta degli utenti. Accade anche negli uffici cittadini.