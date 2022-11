Uffici via Marsala senza energia elettrica, difficoltà per lavori pubblici e centro impiego

Gela. È da circa trentacinque giorni che il gruppo elettrico di via Marsala che fornisce energia agli uffici dei lavori pubblici e del centro per l’impiego ha smesso di funzionare a causa di un guasto. Fino a venerdì scorso, per sopperire a questa mancanza gli uffici hanno usufruito di un generatore esterno per garantire il servizio ai cittadini. Ieri mattina, al rientro dal ponte festivo dei defunti, gli operatori hanno trovato un’amara sorpresa, anche il gruppo elettrico su cui avevano fatto affidamento ha smesso di funzionare. È stata contattata l’Enel che entro poche ore ha garantito il ripristinio della rete.