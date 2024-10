Ufficio postale di via Verga preso di mira, rapinatore in azione: indagini per individuarlo

Gela. Potrebbe essere individuato a breve il rapinatore che questa mattina, all’orario di apertura, è entrato nell’ufficio postale di via Verga per cercare di portare via il denaro già a disposizione. Un addetto si sarebbe opposto, subendo un’aggressione. Non è in condizioni preoccupanti. Chi agito lo avrebbe fatto senza armi. Al vaglio, le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e dell’ufficio postale.