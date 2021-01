Ugl apre al servizio civile, opportunità retribuita per giovani

Gela. Un servizio civile a pagamento per dodici mesi avviato anche dalla sezione locale del sindacato Ugl, del segretario confederale Andrea Alario. La sede Ugl di via San Nicola al civico 74 garantirà un posto per un addetto, riconoscendo, come previsto dal bando, una indennità mensile da 440 euro per un anno.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol (Domanda on Line) sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it.