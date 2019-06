Ugl giovani in piazza a tutela della sicurezza sul lavoro, organizzata iniziativa pubblica

Gela. L’Ugl giovani scende in campo per ribadire la necessità di maggiori precauzioni a tutela dei lavoratori, compresi quelli domestici. Un’iniziativa è in programma per giovedì 13 giugno, dalle ore 18 in piazza Umberto I. I giovani del sindacato cercheranno di sensibilizzare l’opinione pubblica, davanti ad una scia di morti sul lavoro, che si è fatta sentire anche nel territorio locale.