Ulteriore impennata del contagio Covid in città, curva totale tocca quasi 200 positivi

Gela. La curva complessiva dei contagi da Covid in città è prossima a quota 200. In totale, i positivi sono 199. Nelle ultime 24 ore, in base ai dati diffusi da Asp, i nuovi casi sono 27, tutti in isolamento domiciliare. I guariti invece sono solo 2. Sulla città si concentra la percentuale maggiore di nuovi contagi rispetto all’intero territorio provinciale. Non risultano comunque altri ricoveri.