Ulteriori verifiche degli inquirenti per il compostaggio, dissequestrata l’Ato Cl2

Gela. Per l’impianto di compostaggio di Brucazzi, in gestione all’Ato Cl2 in liquidazione, saranno necessarie altre verifiche e pare sia disposto l’incidente probatorio per raccogliere dati ulteriori utili all’indagine in corso, dopo il sequestro risalente alla scorsa estate. Il riesame, invece, in accoglimento dell’istanza dei legali Antonio Cozza e Pietro Grasso, ha dissequestrato la società. Anche l’Ato Cl2, infatti, era stata posta sotto sequestro, con la nomina di un commissario che in questi mesi ha svolto le attività. L’inchiesta su presunte irregolarità ambientali ha toccato il commissario Giuseppe Lucisano e il responsabile tecnico Giuseppe Messina. Per il riesame ci sono gli estremi per il dissequestro della società ma non dell’impianto.