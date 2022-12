Ultima prova del campionato regionale Acsi, Samuele Zappietro ipoteca il terzo posto

In gara uno, scattato bene dal cancelletto, ha mantenuto il quinto posto. In gara due, Samuele Zappietro è caduto dopo il via. “Inizio una rimonta – racconta Samuele Zappietro – Nel corso del primo giro riesco a mettere in fila 9 sorpassi e risalire fino al terzo posto. Gli ultimi giri ho rallentato a causa di un dolore alla spalla”. Sotto la bandiera a scacchi Samuele Zappietro è transitato in quarta posizione che gli è valso il quinto di giornata e il terzo nella classifica generale del campionato regionale Acsi.