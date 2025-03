Ultimi aggiustamenti in giunta, a Di Cristina anche la delega a mare e porto: slitta riunione maggioranza

Le urgenze amministrative sono all’ordine del giorno per l’intera amministrazione e per il sindaco. La maggioranza vuole rafforzare l’intesa, a maggior ragione in questo frangente. In serata, si sarebbe dovuta tenere una riunione, in presenza dei riferimenti dirigenziali, assessoriali e consiliari, di Pd, M5s e “Una Buona Idea”. È destinata a slittare per la contemporanea seduta di consiglio comunale, rinviata a questa sera a seguito della mancanza del numero legale di ieri, che ha portato alla posticipazione di ventiquattro ore. Il vertice si dovrebbe tenere a inizio della prossima settimana. Sul fronte politico, non c’è solo la solidità della coalizione da puntellare ma bisognerà sciogliere la riserva finale sulla candidatura di Di Stefano alle provinciali di secondo livello. Sembra infatti che il primo cittadino possa guidare il “modello Gela” nel tentativo di avere la meglio sul centrodestra e arrivare all’ente provinciale. Si tratta di valutare numeri e sostegni, ancora in fase di approfondimenti, condotti insieme agli alleati.