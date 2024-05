Ultimi giorni per le liste, ancora contatti tra Morselli e partiti della coalizione Cosentino

Gela. La sua eventuale candidatura al consiglio comunale potrebbe essere una delle sorprese di questa fase finale che precede il deposito delle liste per le amministrative di giugno. Il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli, tra gli esponenti più vicini al sindaco Lucio Greco, pare continui ad essere assai cercato da partiti della coalizione dell’ingegnere Grazia Cosentino. Soprattutto due simboli, che dalla giunta del sindaco Greco ci sono passati, sembrano quelli che esprimono il maggior interesse per una collocazione di Morselli. Non c’è solo la Dc, infatti. Il consigliere, con i cuffariani, in questi giorni, ha avuto più di qualche dialogo e comunque non è affatto estraneo all’area centrista e moderata, seppur negli ultimi cinque anni abbia dato la precedenza proprio al progetto Greco, che però non ha trovato le basi giuste per tentare il bis. Sembrava che l’esponente di “Un’Altra Gela” fosse a sua volta pronto a fermarsi.