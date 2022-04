Ultimo allenamento per Fabiano in vista dell’esordio nel mondiale Junior all’Estoril

Cinque giornate intense per potenziare resistenza, fiato e muscolatura. Oggi Fabiano in sella ad una bicicletta sarà chiamato a percorrere 80 chilometri. Domani e venerdì, la sessione di allenamento si sposterà in palestra con 2h e 30 minuti di esercizi mirati. Sabato è previsto un giorno di riposo in vista di una gara in sella alla minimoto Ohvale che si disputerà nel kartodromo “Sole e luna” a Vittoria. Lunedì mattina, con una corsa podistica, Fabiano Fiaccabrino ultimerà il programma di allenamento e partirà alla volta del Portogallo per il suo esordio nel campionato mondiale Junior in sella alla Honda numero 65 messa a disposizione dal team Azimut Pileri.