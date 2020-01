Fumata nera per lo stadio, la commissione nega l’agibilità per le torri faro

Gela. Una storia infinita. Una sorta di tela di Penelope per lo stadio Presti. Quando tutto sembra optare per la riapertura spunta sempre una novità. La Commissione Pubblici spettacoli ha dato parere negativo, rimandando la sua omologazione. L’amministrazione, dopo mesi di esibizione di documentazioni, certificati e interventi di sicurezza, era convinta che quella di oggi sarebbe stata una sorta di ratifica. Così non è stato.

Asp, Vigili del Fuoco, Figc, Genio Civile si sono riuniti presso il comando di polizia municipale dopo un primo sopralluogo. Ed è emerso che il problema non è più la tribuna o la gradinata ma le torri faro, il cui certificato antisismico è scaduto quattro anni fa. Peccato che non fosse stato rilevato in precedenza ma solo oggi. Il delegato della Figc ha concesso l’omologazione del rettangolo di gioco, per cui si potrebbe giocare a porte chiuse ma il Gela FC ha preferito farlo al Mattei contro il Giarre.