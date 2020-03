Un aiuto ai bisognosi, tre associazioni mettono a disposizione 5 tonnellate di alimenti

Gela. Hanno sfidato anche il brutto tempo pur di aiutare centinaia di famiglie che oggi non hanno alcun sostentamento. Ieri mattina due furgoni e due auto con sei volontari hanno prelevato dal Banco Alimentare di Belpasso oltre 5 tonnellate di alimenti che la settimana prossima saranno distribuiti in maniera capillare ma in sicurezza, alle famiglie gelesi.

L’azione coordinata dall’amministrazione comunale, dalla consigliera Valeria Caci, da Salvino Legname e sposata da tre associazioni che in città gestiscono il banco alimentare (Gioia nel Dare, Cav e Caritas salesiana) , ha portato i suoi frutti. Le derrate alimentari (pasta, latte, scatolame, legumi, passate di pomodoro etc) sono state stoccate in un deposito del Villaggio Aldisio. La settimana prossima saranno distribuite.

“La rete solidale dimostra che questa è una città che risponde ai bisogni della gente – ha detto il sindaco – i volontari stanno facendo un grande lavoro per aiutare tante famiglie gelesi”.