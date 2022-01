Un altro decesso per Covid in città, 188 nuovi casi: 4.402 contagiati

Gela. Rimane grave il livello del contagio Covid in città. Asp, nelle ultime ventiquattro ore, ha comunicato il decesso di un altro paziente gelese, positivo. E’ il centotredicesimo, dall’inizio della pandemia. I nuovi contagiati sono 188 (in isolamento domiciliare), con 35 guariti. Due pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria e altrettanti sono stati dimessi. Si riscontra anche il decesso di un paziente di Mussomeli. In totale, i contagiati, in città, sono 4.402.