Un altro decesso per Covid in città, 202 nuovi casi: cinque ricoveri, 4.571 positivi

Gela. I numeri rimangono alti. Anche nelle ultime ventiquattro ore, sono 202 i nuovi casi di positività al Covid, in città (in isolamento domiciliare). I guariti sono ottanta e il numero complessivo dei positivi si attesa sempre ben oltre la soglia dei 4 mila (sono 4.571). Purtroppo, c’è un altro decesso, di un paziente gelese, positivo al Covid. Ad oggi, sono 112 i morti. Cinque pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria, mentre in sette sono stati dimessi.