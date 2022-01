Un altro decesso per Covid in città ma contagio cala ancora: in totale 1.587 positivi

Gela. Scende ancora il numero dei contagiati dal Covid, in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 91 i nuoci casi (in isolamento domiciliare) e 241 i guariti. Il totale dei positivi si attesta a 1.587. La curva è in discesa costante, anche se si registra un altro decesso di un paziente gelese, positivo al Covid (sono in tutto 121 dall’inizio della pandemia). In base ai dati di Asp, non si riscontrano altri ricoveri, in città.