Un altro scippo, nella notte in centro una ragazza derubata

Gela. Nella notte, in centro storico, un altro scippo. Solo poche ore prima, in serata, come abbiamo riportato, c’era stato un fatto analogo a danno di un’anziana, nelle strade adiacenti al centro cittadino. Dopo l’una della notte, invece, una giovane ha subito lo scippo della borsa. Pare che ad agire sia stato un unico uomo, non spalleggiato da eventuali complici. Ha strattonato la ragazza, fuggendo a piedi con la borsa.