Un anno fa cadde Messinese, tanti ex nell'”arcobaleno” di Greco: in città ancora crisi profonda

L’ex sindaco non si è ripresentato alle amministrative dello scorso aprile, ma un folto nugolo di suoi sostenitori non si è tirato indietro e oggi, per buona parte, si trova nella maggioranza del sindaco Lucio Greco, insieme a consiglieri che votarono a favore della mozione di sfiducia. Il testimone, anche se un formale passaggio di consegne tra i due non c’è mai stato (dopo la sfiducia infatti a Messinese è succeduto il commissario straordinario Rosario Arena), ora è in mano al “civico” Lucio Greco, uno degli oppositori politici più accaniti dell’ex sindaco defenestrato. Accostamenti al suo predecessore, l’avvocato non ne vuole. Anzi, più volte in campagna elettorale ha parlato di “disastro” e dell’intenzione di ripartire, senza andare incontro agli stessi errori. Da un punto di vista più strettamente politico, Greco deve comunque gestire i rapporti con diversi ex Messinese. Se ha avuto il via libera alla candidatura, lo deve soprattutto a “civici” come Francesco Salinitro e Giuseppe Licata, in tempi diversi ex assessori delle giunte Messinese, che l’hanno sostenuto in un percorso, poi proseguito bussando ai due partiti che oggi fanno parte della sua coalizione “arcobaleno”, il Pd e Forza Italia. Quello di Licata (attualmente vicino all’area del presidente della Regione Nello Musumeci) è tra gli identikit che più gettonati per un ingresso in giunta, non appena il sindaco scioglierà la riserva sull’allargamento. In maggioranza, c’è anche un altro ex assessore del sindaco sfiduciato, Valeria Caci che è entrata all’assise civica sotto le insegne del Popolo della Famiglia, ma che non ha mai fatto mistero di avere un dialogo politico aperto con l’attuale segretario cittadino di Sviluppo Democratico (movimento fondato dai sostenitori di Messinese dopo l’addio ai pentastellati), l’ex vicensindaco Simone Siciliano, ritenuto vera anima politica della precedente amministrazione comunale. L’allora numero due della giunta sfiduciata è tra quelli che continuano a difendere a spron battuto i risultati conseguiti in tre anni di governo della città. Salvo rare eccezioni, i sostenitori di Greco e gli ex Messinese (anche se non sono mancati attriti) non si fanno la guerra. Grandi alleanze e arcobaleni politici, che in parte hanno anticipato dinamiche nazionali, interessano poco ad una città, che ad un anno dalla sfiducia attende un cambiamento, vero.