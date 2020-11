Un cane da adottare come regalo di Natale, 150 cuccioli disponibili

Gela. Al via da oggi la Campagna di adozione dei cani randagi. Lo comunica l’Assessore al Territorio e Ambiente Giuseppe Ventura. Chiunque fosse interessato all’adozione gratuita di un randagio potrà recarsi presso gli uffici del Settore Territorio e Ambiente, presso il primo piano dell’edificio (ex tribunale) di Viale Mediterraneo 41.

“L’Amministrazione ha tra i suoi obiettivi primari il contenimento del randagismo –ha detto l’Assessore Ventura- all’uopo infatti è già stata stipulata una convenzione con un canile, dove al momento sono ospitati circa 150 cani provenienti da tutto il territorio comunale. In effetti però, per quanto accogliente possa essere, un canile rimane un canile.

E allora, in questo periodo di festività, perché non regalare, o regalarsi, gratuitamente un cane, consentendogli di avere accanto un padrone da amare. Adottandolo si salva un essere vivente da una vita difficile e da una realtà squallida e si accoglie in famiglia un animale che ti amerà per tutta la vita. Mi auguro che i cittadini rispondano numerosi a questo appello”.