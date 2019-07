Un cane legato, torturato e ucciso: orrore a Macchitella

Una vera e propria esecuzione che ha suscitato indignazione non solo tra gli animalisti ma anche tra i semplici cittadini. La ditta che si occupa dell’accalappiamento dei randagi, pur non avendo competenza nel recupero di animali morti, ha recuperato la carcassa del cane. E’ il secondo episodio che accade a Macchitella, dove qualcuno senza scrupoli ha deciso di fare giustizia privata contro il fenomeno del randagismo. Dagli accertamenti, è emerso che il cane non era un randagio ma di proprietà, aveva anche un collare ma questo non ha frenato l’azione criminosa, perchè di questo si tratta. Sono in corso le verifiche per capire se in zona ci siano impianti di videosorveglianza che abbiano potuto riprendere la dinamica di quanto accaduto.