“Un centro per malformazioni e rafforzare oncologia”, Trainito: “Collaboriamo con Eni”

Gela. “Eni sta dando un sostegno importante in questo periodo e potrebbe collaborare anche per la realizzazione di un centro di eccellenza per le malformazioni e per potenziare oncologia”. Il presidente della commissione sanità Rosario Tranito ritorna sul rapporto che si sta instaurando con l’azienda, prendendo anche in considerazione quanto accaduto in passato e i tanti bisogni di una città che risente ancora dei pesanti effetti dell’industrializzazione. “I fattori legati all’inquinamento ambientale hanno determinato tantissimo la crescita di gravi patologie, anche le falde acquifere ne hanno risentito, secondo gli studi incidendo sulla filiera agroalimentare. Il mio invito ad Eni – dice Trainito – in un momento nel quale tra Comune e azienda si è instaurato un buon clima di collaborazione, è di creare un centro di supporto per le nascite con malformazioni, dando un sostegno importante, con attrezzature e un’equipe medica, alle famiglie che si trovano purtroppo senza nessun supporto ad oggi. La collaborazione con Eni sta portando ad attivare la terapia intensiva, che mi auguro parta presto, e l’università. E’ questa la strada da intraprendere per fare l’interesse dei cittadini che hanno patito”. Trainito guarda anche al “Vittorio Emanuele”.