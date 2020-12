Un chilo di hashish in un garage, assolto minore: era stato fermato insieme al padre

Gela. Le contestazioni a suo carico non hanno retto. E’ stato assolto il minore accusato di aver spalleggiato il padre, poi arrestato per il possesso di circa un chilo di hashish. La droga venne scoperta e sequestrata dai poliziotti del commissariato, in un garage in centro storico. Il padre è già stato condannato in primo e in secondo grado. Per il giovane, che inizialmente si era autoaccusato, si aprì un giudizio, davanti ai magistrati minorili di Caltanissetta. Non aveva ancora diciotto anni, quando i poliziotti arrivarono nel garage, trovando la droga. Il difensore, l’avvocato Carmelo Tuccio, ha spiegato che il giovane non avrebbe avuto nessun ruolo e che si sarebbe inizialmente autoaccusato solo per evitare conseguenze al padre.