Un commissario straordinario per circonvallazione Gela, Musumeci: “Ritardi enormi Anas”

Gela. I ritardi accumulati sono ormai di anni. Tra le opere strategiche che la Regione intenderebbe mettere in campo, c’è la circonvallazione di Gela, per il collegamento tra la 117 bis e la 626. La progettazione esecutiva risale a poche settimane fa, ma l’opera venne finanziata addirittura nel 2003. Un caso emblematico di burocrazia e politica poco avvedute e che potrebbe portare la Regione a fare causa ad Anas. Ieri, lo ha spiegato il presidente della Regione Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa. Lo stesso governatore e l’assessore forzista Marco Falcone hanno più volte citato il caso della circonvallazione di Gela. E’ emerso che per quest’opera e per altre nove si andrà verso la nomina di un commissario straordinario, che dovrà concludere tutti gli iter. “Abbiamo atteso due anni e mezzo – ha detto il presidente della Regione – sperando che qualcosa cambiasse, invece ci siamo resi conto che il tempo trascorso è stato inutile: l’Anas è vergognosamente inadempiente nei confronti della Sicilia e non ha rispettato le varie norme contrattuali che disciplinano il nostro rapporto. Opere affidate all’Anas per essere realizzate, direttamente o indirettamente, rimangono ferme da decenni senza fare, in alcuni casi, neppure un piccolo passo in avanti”.