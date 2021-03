Un corso universitario di archeologia subacquea, insieme Comune e soprintendenza

“L’istituzione di un secondo corso di laurea in città – hanno dichiarato Greco e Malluzzo – è un obiettivo ambizioso per il quale vogliamo spenderci, perchè è perfetto per il nostro territorio, esattamente come quello in ingegneria ambientale. Entrambi vanno nella direzione di un futuro ecosostenibile e rispettoso dell’ecosistema del nostro territorio, di cui in passato è stato fatto scempio. Siamo ciò che resta della Magna Grecia e siamo al fianco della Soprintendenza del mare per tutto quello che serve per avviare questo nuovo percorso. Come Comune, possiamo ospitare la nascente facoltà in locali pubblici, per esempio al Palazzo delle Benedettine o in altre strutture che abbiano i requisiti. Siamo certi che un secondo corso di laurea in loco, oltre a dare la possibilità a tanti giovani di Gela e dei comuni limitrofi di formarsi a dovere, rappresenterà un ulteriore motivo di crescita sociale e culturale, oltre ad aprire nuovi sbocchi professionali ai nostri ragazzi”. Ovviamente, entrambi i corsi devono ancora essere formalizzati, prima di poter partire e concretizzare l’obiettivo.