Un dispositivo per disturbare le frequenze, un’assoluzione: “Non era per intralciare indagini”

“Il fatto non costituisce reato”, questa la formula usata nel dispositivo letto in aula. La procura, a conclusione della requisitoria, ha invece chiesto la condanna ad un anno e otto mesi di reclusione. Russello ha respinto gli addebiti che gli venivano mossi. La difesa, sostenuta dall’avvocato Flavio Sinatra, ha richiamato giurisprudenza della Corte di Cassazione, proprio in merito al sistema sequestrato dagli investigatori. E’ stato spiegato che il jammer era stato attivato solo per ragioni pratiche. L’intenzione era di accertare la presenza di eventuali frequenze che potesseo disturbare i segnali, senza voler intralciare eventuali indagini delle forze dell’ordine. Lo stesso Russello ha ribadito di averlo acquistato regolarmente.