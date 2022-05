Un ferito, “aggressione a sfondo razziale”: rinvio a giudizio per un giovane

Gela. Dovrà rispondere alle accuse, in dibattimento. L’udienza è stata fissata per il febbraio del prossimo anno. Ieri, il gup del tribunale Roberto Riggio ha disposto il rinvio a giudizio per il ventiseienne Ruben Raitano. I pm della procura e i carabinieri arrivarono a lui, contestandogli di essere il responsabile di un’aggressione, che si verificò nella zona del centro storico. Rimase ferito un giovane senegalese, che riuscì a fornire le prime indicazioni ai carabinieri. I militari dell’arma lo trovarono con evidenti segni di aggressione. Secondo i pm della procura, Raitano, che ha diversi precedenti penali, avrebbe agito anche per ragioni di tipo razziale. La procura, anche davanti al gup, ha confermato la richiesta di rinvio a giudizio. La difesa, sostenuta dall’avvocato Davide Limoncello, si è opposta.