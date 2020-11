Una foto per immortalare i sorrisi oltre le mascherine, Cannizzo ispirato da Larible

Gli scatti fotografici saranno realizzati presso uno studio fotografico della città. Per poter immortalare il proprio sorriso in uno scatto fotografico. Nonostante l’emergenza Covid-19 continua a farci guardare la quotidianità con occhi diversi, senza più trovare un attimo in cui emozionarci e sorridere, dovremmo ricordare che spesso un sorriso può davvero fare la differenza perché, nonostante tutto – come afferma il fotografo Giovanni Cannizzo – “il sorriso sarà per sempre un dono e non un bene materiale”.