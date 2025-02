Un fucile e munizioni, a Butera arrestato un 76enne

Butera. Nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio, i Carabinieri della Stazione di Butera, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno tratto in arresto un uomo di 76 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illegale di armi alterate e munizioni.L’attività è scaturita a seguito di una perquisizione eseguita in un terreno di sua proprietà, situato in contrada Fontana. I militari, nel corso dell’ispezione, hanno rinvenuto, all’interno di un pollaio, un tubo di plastica contenente un fucile a canne mozze, risultato provento di un furto avvenuto nel Nord Italia e 63 cartucce calibro 12, in ottimo stato di conservazione.L’arma e il munizionamento, perfettamente funzionanti, sono stati sottoposti a sequestro.L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Gela.