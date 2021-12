“Un garante cittadino per i diritti dei detenuti”, Nuova Dc porterà mozione in consiglio

“Stiamo lavorando per un incontro, a Balate, con il garante regionale dei diritti dei detenuti, Giovanni Fiandaca – spiegano ancora Licata e Cacioppo – che nel corso del dibattito di oggi ha esposto in maniera sicuramente chiara l’esigenza di assicurare i diritti che la nostra Costituzione e le leggi in materia prevedono per chi sconta la pena e non può essere dimenticato. Non escludiamo la stipula di convenzioni con il Comune, per attività da destinare ai detenuti”. Anche l’adesione dell’avvocato Cacioppo viene visto come un passo in avanti nella fase di strutturazione del gruppo locale del partito, rilanciato da Cuffaro.