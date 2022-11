Un gioco da tavola tutto made in Gela, ecco “Alla Salute”

Gela. Nasce “Alla salute”, il primo gioco da tavolo made in Gela, creato e sponsorizzato esclusivamente da imprenditori gelesi che credono fortemente che questo sia soltanto il primo passo per creare qualcosa di nuovo che possa cambiare Gela.

Il gioco immaginato dalla mente poliedrica di Jolanda Abbate è stato realizzato da Giuseppe Marinetti, designer e illustratore e da Samuele Renna, che ne ha curato il merchandising. Interamente immaginato prodotto e sponsorizzato a Gela, dai gelesi e per i gelesi in vista delle feste natalizie che dopo due anni di limitazioni permetteranno ad amici e pareti di riunirsi attorno ad un tavolo e giocare insieme.