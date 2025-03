Sei un giovane amante dell’acqua? Ecco una nuova opportunità

Gela. Se hai 16 anni o più e adori stare in piscina o al mare, allora abbiamo qualcosa di speciale per te. ASER, in collaborazione con esperti della formazione professionale, organizza un corso per assistenti bagnanti 🛟. Un’occasione unica per trasformare, al compimento del 18° anno, la tua passione in un lavoro.

👨‍🏫 Formazione con istruttori esperti

📌 Il corso è tenuto da professionisti altamente qualificati nel settore del salvataggio e della sicurezza acquatica. 🚑🌊

Imparerai:

✅ Tecniche di salvataggio 🏊‍♀️

✅ Pronto intervento in emergenze ⏳🚨

✅ Sicurezza in acqua per proteggere te e gli altri 👥🏖️

🔝 Gli istruttori ti daranno competenze e sicurezza per eccellere in questo ruolo