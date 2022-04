“Un giovane che si dona ai giovani” Don Rocco Tasca domani sarà ordinato sacerdote

Una giornata di festa non solo per la famiglia del giovane salesiano gelese ma per tutta la comunità locale e diocesana. L’ordinazione presbiterale si svolgerà all’interno dell’oratorio salesiano dove il novello sacerdote ha conosciuto la spiritualità di San Giovanni Bosco. «In cortile ho vissuto un aspetto importante della missione salesiana: al servizio dei ragazzi. Un giovane – continua don Rocco Tasca – che si donava agli altri giovani, questo per me è stato molto importante. Perché mi sono accorto che nel donarmi agli altri arricchivo me stesso. Questo mi ha fatto domandare che senso avesse la mia vita. E mettendomi al servizio mi sono chiesto: ma io chi voglio essere veramente?».

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming della sul Canale YouTube dei Salesiani Sicilia e sulla pagina Facebook. La prima presidenza eucaristica di don Rocco Tasca, sarà domenica 1 maggio 2022 nella Chiesa Madre di Gela.