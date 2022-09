Un gran primo tempo non basta, a Palermo il Gela FC perde 4-2

Gela. Seconda sconfitta consecutiva per il Gela FC, che rimane inchiodato a zero punti nel girone A del torneo di Eccellenza. Il tecnico Evola ha buttato nella mischia l’ultimo arrivato Giulio Pardo e recuperato Piazza nello scacchiere iniziale. Out, oltre a Iannizzotto, ancora Tomaino e Bamba per infortunio.

Primo tempo al centro universitario di Palermo carico di emozione e con quattro gol. Cussini in avanti con un gol di Nuccio. Il pari è stupendo e lo realizza Azzolina. Nuovo vantaggio per il Cus Palermo con Taibi ma la reazione giallonera porta al pari con il difensore Rechichi.