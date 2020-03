Un guasto ferma la Bio Raffineria, Eni: “fiamme dalla torcia per il riavvio”

Una indiscrezione trapelata anche da fonti interne del colosso del cane a sei zampe. Il blocco avrebbe interessato l’impianto Steam Reforming senza per questo creare criticità ambientali oltre al rumore e agli sfiati in torcia. Per il riavvio degli impianti bisognerà però attendere martedì prossimo. L’attività di messa in marcia “potrebbe essere associata a fenomeni di visibilità della torcia”, come confermato dai vertici di RaGe, con un comunicato a firma dell’amministratore delegato Ignazio Arces, e Claudia Di Marco, responsabile Salute, sicurezza e ambiente, diramato tempestivamente al Ministero e all’assessorato regionale Territorio e Ambiente, e per conoscenza anche agli Enti territoriali, compreso il sindaco e la Capitaneria di porto, l’Arpa, l’Ispra e la Prefettura.