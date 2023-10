Un libro ricorda Marzio Tricoli a vent’anni dalla scomparsa

PALERMO (ITALPRESS) – A vent’anni dalla scomparsa, la Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli pubblica un libro che raccoglie documenti, foto e testimonianze in memoria di Marzio Tricoli, avvocato e parlamentare regionale di Alleanza nazionale che il 18 febbraio 2003, a soli 38 anni, morì stroncato da una fuga di gas, non prima di avere messo in salvo la moglie e i figli. Il volume curato da Tommaso Romano “Marzio Tricoli – La primavera della Destra” edizioni Ex libris, sarà presentato a Palermo lunedì 16 ottobre, alle ore 17, a Villa Malfitano. Le 174 pagine realizzate con il contributo dell’Assessorato regionale Beni culturali e dell’Identità siciliana rievocano la drammatica cronaca di quei giorni, il cordoglio delle più alte cariche dello Stato, per ripercorrere poi l’ascesa politica di quel giovane avvocato ed ex ufficiale dei paracadutisti, figlio di uno dei più noti intellettuali della Destra, Giuseppe Tricoli. Un ritratto arricchito dalle testimonianze di chi ha condiviso con lui un pezzo di quella avvincente quanto breve Storia politica: dai ricordi del giornalista Rino Cascio, compagno di classe al liceo, a quelli del Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, che accompagnò la sua crescita nelle file della Destra italiana fin dalla militanza giovanile nel Fronte della Gioventù e del Fuan; e poi la passione per il rugby e lo sport raccontata dall’allora Presidente di Alleanza sportiva italiana, il Sottosegretario Claudio Barbaro e Gaspare Borsellino Direttore dell’agenzia Italpress; il “politico dal volto umano” ricordato dall’ex Sindaco di Palermo Leoluca Orlando; l’impegno per la Sicilia e la legalità condiviso con Fabio Granata, al suo fianco in quella giunta regionale dove il neoeletto Marzio a soli 33 anni divenne Assessore regionale al Bilancio, e con il tributarista palermitano Andrea Parlato, nel cui Studio legale mosse i primi passi come avvocato. Insieme agli autori degli scritti, al curatore del volume Tommaso Romano e all’editore Carlo Guidotti, alla presentazione del libro interverranno il Presidente della Regione Renato Schifani, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’Assessore regionale Beni culturali e dell’Identità siciliana Francesco Scarpinato e il Presidente della Fondazione, Fabio Tricoli.– foto ufficio stampa Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli –(ITALPRESS).