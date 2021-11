Un mercato parallelo dei farmaci per dimagrire, c’era anche un laboratorio clandestino

Gela. Gli investigatori arrivarono, lo scorso anno, fino al sequestro di quello che fu ritenuto un “laboratorio clandestino”, nella zona di contrada Femmina Morta. Sarebbe stata una delle strutture usata per preparare farmaci, soprattutto dimagranti, poi rivenduti, assicurando notevoli profitti. Sono tredici gli indagati e pare che tra loro ci siano anche medici e titolari di attività del settore. L’inchiesta è stata coordinata dai pm Luigi Lo Valvo e Ubaldo Leo. Le indagini sono state chiuse. Sembra che l’attività di preparazione e vendita sia durata per diversi anni, fino all’intervento degli inquirenti. Sarebbero state vendute, a decine di clienti, capsule contenenti sostanze, tra le quali l’efedrina. Da quanto emerso, chi realizzava i preparati, spesso si appoggiava anche a presunti complici, che si occupavano di farli avere ai clienti. Ne acquistavano in quantità notevoli, rafforzando i profitti, a favore di chi sarebbe stato dietro ad un commercio, che per gli investigatori avrebbe violato le norme che disciplinano questo settore. Sono stati ricostruiti centinaia di episodi, anche per supporti alimentari e farmaci contro le disfunzioni erettili.