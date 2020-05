Un messaggio contro il degrado, a Carrubbazza un piccolo giardino curato dai residenti

Gela. Se ci sono intere aree della città dominate dal degrado e dall’assenza di interventi di manutenzione, in altre invece la buona volontà dei cittadini garantisce il pieno rispetto del decoro e della vivibilità. Succede nella zona di Carrubbazza, in via Alpi. Da tempo ormai diversi residenti si prendono cura, a loro spese, di un’area verde che altrimenti sarebbe finita nel dimenticatoio, come tante altre dello stesso tipo.