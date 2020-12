Un milione di euro nella tabaccheria di Massimo Pardo, vincita al MillionDay

Gela. L’estrazione del Millionday di venerdì scorso ride alla città. Un milione di euro è andato ad un cliente che ha giocato nella tabaccheria numero 41 di Massimo Pardo, in via Settefarine 118. Cinque euro, per la combinazione dei numeri che ha consentito di ottenerne un milione. Una vincita ancora più significativa in una fase di difficoltà come quella attuale. Sull’identità, nessuna indicazione.