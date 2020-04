Un morto per Covid nel carcere di Voghera, detenuto gelese chiede altra misura per timore contagio

Gela. Non ce l’ha fatta il detenuto del carcere di Voghera risultato positivo al Covid-19. L’uomo è morto dopo il trasferimento a Milano. Il decesso sta ulteriormente allarmando i tanti reclusi della struttura in provincia di Pavia. Si teme un possibile focolaio. Tra i ristretti, c’è un gelese, sotto processo per i fatti dell’indagine antimafia “Redivivi”, che proprio sulla scorta di quanto accaduto aveva già chiesto di ottenere una misura alternativa, così da poter lasciare il carcere lombardo. La richiesta è stata respinta, ma il difensore, l’avvocato Carmelo Tuccio, si è rivolto ai giudici del riesame, che dovranno valutare il caso, probabilmente tenendo in considerazione il decesso causato da Covid.