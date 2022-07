“Un movimento con valori di centrodestra”, Incardona: “Riferirò a Greco e Giordano”

Gela. L’Udc sembra ormai messo alle spalle. Il consigliere comunale Salvatore Incardona, il cui nome è spesso stato tra quelli ipotizzati per un’eventuale corsa verso l’Ars, sta mettendo insieme più caselle, in uno scacchiere che parla di centrodestra, ma senza rinunciare all’appoggio al sindaco Lucio Greco. Un anno fa, aveva preannunciato l’intenzione di sviluppare un movimento, fuori dall’Udc, e in quest’ultimo periodo il passo è stato mosso. “Ho già parlato con chi farà parte del direttivo – dice – ci sono persone a me vicine che si sono dette disponibili. E’ un movimento aperto, con professionisti ma anche società civile. Ritengono che con valori di centrodestra si possa lavorare bene, anche nell’ottica delle prossime scadenze elettorali. Allo stesso tempo, sto comunque avendo interlocuzioni con partiti di quest’area, che possano darmi un’identità”. Il gruppo potrebbe essere ufficializzato a breve ed è in fase di costruzione, anche se il nucleo principale c’è già e Incardona pare avere un progetto lineare, che non divergerà da quello dell’amministrazione comunale. Anche sotto il simbolo Udc, il presidente della commissione affari generali si è sempre dimostrato tra i più fedeli alla causa del sindaco, rispettando patti e accordi. La nuova collocazione politica, però, lo porterà a mettere le cose in chiaro anche con il primo cittadino. “Il movimento non sarà in alcun modo in antitesi con l’amministrazione comunale – aggiunge – però, è giusto che io riferisca al sindaco e all’assessore Danilo Giordano. Per questo motivo, chiederò di incontrarli”.