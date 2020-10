Gela. Il contagio da Covid, in città e a Niscemi, continua a fare segnare numeri che preoccupano. In città, un nuovo caso è stato riscontrato da Asp. Si trova in isolamento domiciliare. Un positivo gelese, già in isolamento, è stato invece trasferito al “Sant’Elia” di Caltanissetta. Pare che le sue condizioni si siano aggravate.