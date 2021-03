Un paziente gelese positivo al Covid è deceduto, in città però nessun nuovo contagio

Gela. Dopo i diciassette casi di positività al Covid di ieri, nelle ultime ventiquattro ore non si registrano nuovi contagi in città. C’è però un decesso di un positivo gelese. Il bilancio complessivo dei decessi sale a 63. In base ai dati di Asp, in città non risultano guariti e la linea complessiva del contagio è a 66.