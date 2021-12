Un polo verde e della cultura, giardino Dell’Acropoli-Museo del mare: ok Ministero

Gela. Inizialmente, c’erano stati sopralluoghi tecnici per interventi nell’area dell’Orto Pasqualello. I fondi messi a disposizione dal Ministero della transizione ecologica, però, si sono rivelati non in linea con le esigenze di un’area, che avrà bisogno di molte più risorse. Così, alla fine, l’attenzione dell’amministrazione comunale, dei tecnici e del settore sviluppo economico, guidato dal vicesindaco Terenziano Di Stefano, si è concentrata sul giardino Dell’Acropoli. Ieri, la conferma del finanziamento da 500 mila euro. A Palazzo di Città, ora, si attende la notifica del relativo decreto. Il progetto, che era stato anticipato alcuni mesi fa dallo stesso Di Stefano, prevede una riqualificazione complessiva del giardino, per anni in quasi totale stato di abbandono. L’obiettivo è di rigenerarlo per farlo diventare un punto verde a supporto del Museo del mare, in costruzione nell’area adiacente di Bosco Littorio.