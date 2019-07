Un privato dona alla città un anfiteatro, inaugurazione con una tragedia di Eschilo

Gela. Nella città millenaria di Eschilo è stato realizzato un anfiteatro che quasi si appoggia sul mare e guarda il porticciolo. L’imponente struttura, voluta dall’imprenditore ennese Luigi Greca, sorge in una struttura privata, sottratta alla cementificazione selvaggia che contraddistingue il costone, ricco di storia, di via Ettore Romagnoli.

“Un teatro così e con il mare dietro, non lo avevo mai visto”- dice Michele Di Dio- produttore della tragedia Prometheus che, per la regia di Daniele Salvo, andrà in scena il 18 agosto prossimo, nell’incantevole scenario del teatro villa Greca.

Uno spazio, unico nel suo genere, che costituisce il frutto di anni di lavoro e che è stato autorizzato ad ospitare più di duemila spettatori.

“Nel 2008 ho acquistato una villa decadente con un destino segnato come tante altre opere destinate ad essere abbattute… – dichiara Greca – ed oggi invece, a distanza di 11 anni sono orgoglioso del risultato. Questa è una città in fermento che può e deve ambire grazie alle sue straordinarie potenzialità a divenire la nuova Nizza o la nuova Montecarlo. Questo teatro rappresenta l’inizio di una nuova stagione per tutto il territorio”.