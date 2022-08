Un rudere trasformato in discarica abusiva, rifiuti di ogni tipo in centro storico

Gela. Quella delle discariche a cielo aperto è una delle ombre che da tempo si allunga sulla città. Sono ancora tante e confermano come ci sia ancora chi non rispetta alcuna regola per il conferimento dei rifiuti. Così, succede che una vera discarica sia presente in centro storico (e non è la sola). In via Mallia, in un vecchio rudere, sono accatastati sacchi con rifiuti di ogni tipo.